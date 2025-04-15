Лавров: Россия не даст загнать себя в «ловушку» в сделке с США

Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Россия осознаёт, как можно избежать заключения соглашений, которые могут быть невыгодны для нашей страны, с администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом пишет издание «Коммерсантъ», цитируя слова министра.

По его мнению, руководство России прекрасно осознаёт, что представляет собой взаимовыгодное соглашение, которое никогда не было отвергнуто в Москве. Также оно понимает, что именно может привести к тому, что Россия окажется в новой ловушке, устроенной США.

«Когда нам предлагают, как говорит Дональд Трамп, сделки, мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может нас в очередную ловушку загнать», — подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел Российской Федерации подчеркнул, что внешнеполитическая стратегия Дональда Трампа, нацеленная на отстаивание национальных интересов Соединённых Штатов, тем не менее не исключает возможности взаимодействия с другими странами в случае совпадения интересов.

Ранее Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обратил внимание на то, что для достижения договоренностей с западными государствами по урегулированию конфликта между Россией и Украиной необходимо обеспечить добросовестное выполнение Киевом своих обязательств.