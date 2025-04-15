Лавров: Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность на любой случай

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистами «Коммерсантъ» подчеркнул, что страна готова к обеспечению своей безопасности в случае сохранения текущей стратегической обстановки в мире.

По его словам, несмотря на относительное потепление отношений Кремля с Белым домом, в доктринальных документах Соединенных Штатов и Североатлантического альянса Россия по прежнему значится противником.

«У нас есть своя политика, и мы знаем, как обеспечить обороноспособность нашего государства на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится», — сказал Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что, как отмечал президент РФ Владимир Путин, Москва не намерена вновь втягиваться в гонку вооружений.

Ранее Сергей Лавров посоветовал перетерпеть Каю Каллас на посту главы евродипломатии.