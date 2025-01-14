Лавров сообщил о готовности России к обсуждению гарантий для Украины

Несмотря на то, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины, при заключении мирного договора встают гораздо более масштабные вопросы. Так считает Сергей Лавров, глава российского Министерства иностранных дел. Его мнение привело РИА Новости.

Министр сообщил, что угрозы России на ее западных границах должны быть ликвидированы, и это становится первоочередной задачей. Это может быть только частью гораздо более обширной договоренности.

«Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же страны, которая сейчас называется Украина, которая ещё не самоопределилась, но при всей важности этого аспекта безопасности, евразийский контекст, он будет доминирующим», — указал он.

Лавров подчеркнул, что Западной Европе не получится отгородиться от таких евразийских крупных стран, как Китай, Россия, Индия и так далее. Они сами должны решать свои проблемы в регионах.

Ранее Лавров высказался об ущербе, который был причинен США от пожаров в Калифорнии. По его мнению, убытки от стихии вполне сопоставимы с деньгами, отправленными на Украину.