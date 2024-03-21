Лавров: США используют нефть и нефтяные цены как оружие

Любые жизненно важные природные ресурсы являются предметом политической борьбы. Американцы постоянно используют нефть и цены на нее как оружие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью документальному проекту «Нефть».

Введенный США, а под их диктатом и другими западными странами, потолок цен на российскую нефть является грубейшим нарушением принципов свободного рынка, которые сами же США продвигают многие десятилетия, отметил Лавров.

Апофеозом в использовании углеводородов в качестве оружия глава МИД назвал диверсию на «Северных потоках». Этот удар был прямо направлен на экономику Германии, однако нынешнее руководство ФРГ утратило способность мыслить и действовать самостоятельно и не может защитить свои национальные интересы.

«Манеры Вашингтона хорошо известны. В диалоге с США свою выгоду надо выбивать твердо, не особо рассчитывая, что они будут выполнять свои «розовые» обещания», — подчеркнул Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что страны, пострадавшие от западных санкций, создают некий «альянс единомышленников».