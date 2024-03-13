Лавров заявил о формировании альянса «жертв санкционной войны»

Страны, пострадавшие от западных санкций, создают некий «альянс единомышленников», который еще скажет свое веское слова, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании попечительского совета фонда имени Горчакова.

Кроме России, под санкциями Запада находятся Иран, Сирия, КНДР, Венесуэла, Мьянма и Куба.

Министр отметил сближение позиций стран-жертв санкций.

По его словам, «неадекватная» политика западных стран ускоряет создание многополярного мира. Это проявляется в переходе многих государств на национальные валюты при международных расчетах. Такая мера является определенной гарантией того, чтобы не оказаться в какой-то момент под «санкционной дубинкой».

Ранее в интервью бразильскому изданию O Globo Лавров заявил, что в настоящее время нет предпосылок для улучшения отношений между Россией и странами Евросоюза.