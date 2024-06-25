Лавров: страны БРИКС решили взять паузу по вопросу приема новых членов

Страны БРИКС подавляющим большинством голосов договорились взять паузу по вопросу приема новых членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем верхней палаты Национального собрания Белорусии Натальей Кочановой.

Он отметил, что пауза необходима для того, чтобы «переварить» вновь вступивших.

С 1 января 2024 года в БРИКС вступили Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Официальные заявки на вступление в организацию подали еще несколько стран, в том числе и Белоруссия.

Лавров сообщил, что готовятся категории стран-партнеров — своего рода ступени перед полноценным членством в БРИКС. Глава МИД РФ пообещал «продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников».

При этом, по словам Лаврова, вопрос вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) уже решен. Оно должно состояться в начале июля во время саммита в Астане.