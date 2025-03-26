Лавров: Уиткофф понял суть конфликта на Украине, но переоценивает европейские элиты

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, высказанному в интервью Первому каналу, Стивен Уиткофф, специальный представитель президента США, похоже, осознал суть конфликта на Украине. Однако он, по словам Лаврова, переоценивает готовность европейских элит, которые стремятся не допустить «слабины» со стороны Владимира Зеленского, и нежелание самого Зеленского пойти на такой шаг.

В марте в беседе с телеканалом Bloomberg TV Уиткофф выразил уверенность, что за «пару недель» можно добиться полного прекращения огня на Украине. Позднее, в разговоре с журналистом Такером Карлсоном, Уиткофф сделал ряд заявлений о ситуации на Украине. В частности, он упомянул о проведении референдумов в четырех регионах и о том, что большинство проголосовавших хотят быть частью России.

«Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи. Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину», — сказал Лавров.

В то же время Зеленский не желает проявлять слабость, осознавая, что его «идеализированный образ» утратил популярность за пределами радикально настроенных кругов на Украине, и его время на исходе, как подчеркнул Лавров.

Во вторник, 25 марта, по результатам встречи представителей США и Украины в Эр-Рияде, Белый дом опубликовал заявление. В нем говорится, что, по мнению США, прекращение огня со стороны России и Украины — это необходимое условие для достижения прочного мира.

Ранее Дональд Трамп поделился с представителями СМИ своими впечатлениями от встреч с делегациями Украины и России, которые состоялись в Эр-Рияде.