Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ на Генеральной ассамблее ООН, которая состоится в сентябре 2023 года. Соответствующее распоряжение глава государства подписал в пятницу, 19 августа. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинине, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, а также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Возглавит делегацию глава российского МИДа Сергей Лавров.

77-я сессия Генассамблее ООН провели 13 сентября 2022 года в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Тогда Лавров также возглавил российскую делегацию.

В апреле Лавров посетили штаб-квартиру ООН, где принял участие в заседаниях Совета Безопасности организации министр иностранных дел впервые выступил в стенах ООН после начала специальной военной операции.

На заседании делегат от РФ сделал акцент на однополярности современного мироустройства. Он обвинил США и их союзников в противоречивых действиях относительно международных документов и уставам ООН.

Генеральная Ассамблея была учреждена в 1945 году согласно Уставу ООН. Она состоит из 193 членов организации и представляет собой международный форум, на котором ведется обсуждение различных вопросов, отмеченных в Уставе.