Лавров высказался за выстраивание рабочего диалога с талибами

Россия на данный момент не может признать правительство «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация в Афганистане), но рабочий диалог с талибами неизбежен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления в университете в Душанбе.

«Выстраивание рабочего диалога с талибами как на данный момент с безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам безопасности и экономического развития региона», – сказал Лавров.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что Россия может официально признать талибов, если они выполнят свои обязательства по созданию правительства, которое обеспечит права всех этнических групп, населяющих Афганистан, и сможет противостоять терроризму и наркоторговле.

Признавать нынешнее правительство Афганистана не спешит и Китай – в Пекине хотят увидеть на практике реализацию обещания талибов не использовать свою территорию для агрессии против других государств.

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года после того, как США вывели свои войска из страны.