Лавров заявил о рисках из-за откладывания мирных переговоров по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил об опасности, которая кроется в откладывании мирных переговоров по Украине.

О таких рисках глава российского МИДа сообщил по итогам заседания коллегий дипломатических ведомств РФ и Белоруссии. Его слова приводят РИА Новости.

«В свое время президент сказал, что те, кто сейчас против переговоров, имея в виду в том числе тех, кто запретил Зеленскому подписывать уже достигнутую договоренность в апреле 2022 года, должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться», – отметил Лавров.

Лавров вновь повторил, что Москва никогда не уклонялась от переговоров с Киевом.

Президент России Владимир Путин ни раз заявлял о готовности завершить украинский кризис мирными переговорами, однако, подчеркивал он, Украине сама не хочет идти на контакт. Путин подчеркивал, что киевский режим на законодательном уровне запретил любые связи с Москвой.

Несколько раундов переговоров между российской и украинской делегациями проходил весной 2022 года. Впервые стороны встретились для обсуждения ситуации и путей ее разрешения в Белоруссии при посредничестве президента республики Александра Лукашенко. Следующая встреча прошла в Турции. В организации переговоров помог президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.