Лавров: Запад хочет, чтобы Украина продолжала конфликт в Россией до победного конца

Вашингтону и его союзникам среди западных стран совершенно не выгодно, чтобы Москва и Киев начали мирные переговоры. Ведь это может, в итоге, привести к окончанию украинского конфликта. На это на полях саммита ШОС в Астане указал глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, именно поэтому в Киеве давно и надолго ушли в глухую оборону по части любых дипломатических контактов в российской стороной.

«Украина отказывается от любых переговоров. Она сама себе указом В.А.Зеленского запретила вести переговоры с Россией. И Запад не хочет, чтобы Украина прекращала эту войну, которую он против нас ее руками развязал», – цитирует Лаврова репортер ВГТРК Павел Зарубин.

В качестве дополнительного подтверждения сказанному глава российского внешнеполитического ведомства напомнил недавний пранк Вована и Лексуса в отношении госсекретаря США в администрации президента Барака Обамы Хилари Клинтон, которая в беседе с мнимым «Петром Порошенко» порассуждала, что Западу «надо продолжать общее дело» в украинском конфликте.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.