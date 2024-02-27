Лавров: Зеленский под видом «плана мира» хочет предложить России ультиматум

Готовящееся Владимиром Зеленским предложение России по урегулированию конфликта является ничем иным как ультиматумом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком.

Ранее президент Украины и глава офиса Андрей Ермак говорили о том, что они намерены отшлифовать «формулу мира» Зеленского на встрече с зарубежными союзниками, а затем передать ее России.

Лавров подчеркнул абсурдность переговоров о мире без участия России, а «формулу мира» Зеленского назвал «тупиковым вариантом».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уловкой все сигналы Запада о переговорах с Россией.