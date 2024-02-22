Медведев назвал хитрым ходом все сигналы Запада о готовности к переговорам с РФ

Все заявления западных политиков, что они могут начать вести переговоры с РФ, являются уловкой. С ее помощью Запад пытается приостановить ведение специальной операции, чтобы поставить украинской армии необходимое ей оружие. Так считает Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности России. Его слова привели РИА Новости .

Медведев оценил всю мирную риторику, к которой иногда прибегают представители Соединенных Штатов и Евросоюза. По его мнению, все заявления о прекращении огня делаются не всерьез. Они имеют второе дно.

«Это такой хитрый ход. Предложения рассчитаны на то, что мы остановим СВО, военные действия происходить не будут, российские земли не будут возвращаться в родное лоно», - указал он.

Пока российская армия бездействует, Запад планирует насытить Украину оружием и боеприпасами. ВСУ получит передышку, в течение которой усилит свои боевые возможности.

Ранее Дмитрий Медведев оценил, как технические перемены повлияли на способы ведения войны. По его мнению, это влияние очень ярко заметно на примере СВО. Всего за два года армии стали очень активно использовать беспилотники.