Австрийский космонавт Франц Фибек, совершивший в 1991 году полет на орбитальную станцию «Мир» (это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии), рассказал в интервью РИА Новости , как изменилось его мировоззрение после восьми суток на орбите.

В составе экипажа вместе с Фибеком были советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Австриец выполнял научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Но сильнее всего на него повлиял вид Земли из космоса — особенно экологические проблемы планеты. Фибек отметил, что с орбиты отчетливо видны последствия деятельности человека: горящие нефтяные месторождения в Персидском заливе, загрязненные реки, вырубки лесов (например, в Бразилии). По словам космонавта, это производит сильное впечатление и убеждает в том, что об экологических проблемах нужно говорить.