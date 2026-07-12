Прогноз зарплаты‑2027: эксперт назвал возможный уровень

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал уровень средней зарплаты в России в 2027 году — по его оценке, показатель может достичь ₽137 тыс., сообщает ТАСС .

Эксперт опирался на динамику предыдущих лет: в 2025 году средняя зарплата составила ₽101 784 — это на 14,28% выше уровня 2024 года. Балынин полагает, что по итогам 2026 года средняя зарплата окажется в диапазоне ₽114–120 тыс. (прирост порядка 12–18% в зависимости от сценария), а в 2027‑м вырастет еще на 11–14% — до ₽126,5–137 тыс.

При этом Балынин подчеркнул, что возможности для повышения зарплат у разных организаций различаются, и итоговая динамика будет зависеть от того, насколько активно компании будут их использовать.