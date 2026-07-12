Сколько будет МРОТ в 2027 году: оценка эксперта из ОП

Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров озвучил прогноз по размеру МРОТ на 2027 год: по его оценке, показатель может составить от ₽29 до ₽31 тыс., сообщает ТАСС .

Официальный размер МРОТ на следующий год, как правило, утверждают в конце текущего — примерно в ноябре‑декабре 2026 года. Прогноз сформирован с учетом данных Минэкономразвития и экспертных мнений.

Эксперт напомнил, что МРОТ — ключевой социально‑экономический показатель: от него зависят зарплаты, расчет больничных, пособий и других социальных выплат. При этом регионы вправе устанавливать собственный МРОТ — но не ниже федерального уровня; в ряде субъектов (особенно в северных) региональный показатель традиционно выше общероссийского из‑за климатических и экономических особенностей.