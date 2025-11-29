«Летающее ухо» Пентагона: Artemis II ведет длительную разведку над Черным морем

По информации румынского издания Profit.ro , разведывательный самолет ВС США Artemis II осуществляет продолжительный мониторинг над нейтральными водами Черного моря. Воздушное судно поднялось в небо с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану».

Летательный аппарат, созданный на платформе бизнес-джета Bombardier Challenger 650, является собственностью оборонного гиганта Leidos и прошел глубокую модернизацию для ведения электронной разведки. Комплекс доработок включает передовую архитектуру аппаратуры для анализа сигналов, а также установку модульных антенных систем и каналов спутниковой связи. Благодаря этому Artemis II обладает повышенными возможностями по перехвату и дешифрации коммуникаций на значительном удалении.

Как отмечает Defense One, первый самолет семейства Artemis уже активно применялся американскими военными для отслеживания переговоров российских войск в рамках украинского конфликта. Artemis II представляет собой вторую, усовершенствованную машину, построенную по заказу Пентагона.

Ранее сообщалось о том, что американский Boeing RC-135U проводил разведку у берегов Крыма.