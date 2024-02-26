Лидер демократического большинства в Сенате заявил, что проигрыш Украины может разрушить США

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер выступил с призывом о необходимости предоставления дополнительной помощи Украине, передает CNN.

Вернувшись после поездки в Киев, Шумер объявил этот год «решающим моментом в истории мира». Он заявил, что проигрыш Украины будет «разрушительным по последствиям для США».

По его мнению, результат конфликта на Украине покажет способность США проецировать «наши полномочия и наши силы в мире».

Ранее издание Politico писало, что в администрации президента Украины царит мрачная атмосфера из-за задержки американской помощи. Палата представителей Конгресса США не стала рассматривать вопрос о выделении Украине $60 млрд и ушла на каникулы до 28 февраля.