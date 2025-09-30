Лидера «Христианско-социального союза» Габриела Кэлина задержали в Молдавии

В Молдавии задержан журналист Габриел Кэлин, являющийся также главой партии «Христианско-социальный союз Молдовы». Об этом проинформировала «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал NewsMaker.md.

Согласно источнику, Кэлин был задержан в связи с расследованием о нелегальном финансировании политических партий и отмывании денежных средств. В рамках следственных мероприятий у него прошли обыски. В ходе обысков была обнаружена криптовалюта, которая, как предполагается, поступала через электронные кошельки с биржи, деятельность которой запрещена в странах Европейского союза.

Стоит отметить, что Кэлин принимал участие в парламентских выборах в Молдавии, состоявшихся 28 сентября. Он занял пост лидера Христианско-социального союза Молдовы за три месяца до начала избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии не исключила аннулирование результатов парламентских выборов.