Посол ЕС на Украине заявила о стремлении Украины к установлению мира

Любой ценой? В ЕС подтвердили, что Киев стремится к миру — но есть одно условие
Киев хочет мира, но с гарантиями безопасности. Об этом сообщила «Лента.ру», цитируя посла Евросоюза на Украине Катарину Матернову.
По ее словам, Украина должна решать вопросы своего будущего и условий прекращения конфликта, но страна не готова к «миру любой ценой». Она выразила надежду, что США учтут эту позицию во время предстоящих переговоров.
Заявление Мартеновой прозвучало перед встречей президентов России и США, которая состоится на Аляске в пятницу, 15 августа, без участия европейских и украинских представителей.
