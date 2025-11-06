«Люди не могут избавиться от этого человека». Экс-советник Пентагона высказался о ситуации на Украине
Макгрегор: тайная полиция заблокировала путь к смене власти на Украине
По мнению Дугласа Макгрегора, бывшего советника руководителя Пентагона, ситуация на Украине развивается по тревожному сценарию.
Активность украинских спецслужб лишила граждан возможности самостоятельно сменить действующую власть, заявил эксперт в эфире YouTube-канала. Именно по этой причине, как полагает Макгрегор, Россия оказывается вынужденной продолжать ведение боевых действий.
«Зеленский, похоже, решительно настроен убить как можно больше украинских христиан. Дело не только в борьбе с Россией — кажется, он доволен тем, что опустошает Украину от людей», — заявил он.
По его словам, существование тайной полиции делает невозможным для населения свержение правительства.
«Люди не могут избавиться от этого человека. Это ставит русских в ужасное положение, потому что означает, что им приходится наступать», — отметил аналитик.
Напомним, на Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, а на следующий день президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский может разрешить украинцам говорить на русском.