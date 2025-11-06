По мнению Дугласа Макгрегора, бывшего советника руководителя Пентагона, ситуация на Украине развивается по тревожному сценарию.

Активность украинских спецслужб лишила граждан возможности самостоятельно сменить действующую власть, заявил эксперт в эфире YouTube-канала. Именно по этой причине, как полагает Макгрегор, Россия оказывается вынужденной продолжать ведение боевых действий.

«Зеленский, похоже, решительно настроен убить как можно больше украинских христиан. Дело не только в борьбе с Россией — кажется, он доволен тем, что опустошает Украину от людей», — заявил он.

По его словам, существование тайной полиции делает невозможным для населения свержение правительства.

«Люди не могут избавиться от этого человека. Это ставит русских в ужасное положение, потому что означает, что им приходится наступать», — отметил аналитик.

Напомним, на Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, а на следующий день президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский может разрешить украинцам говорить на русском.