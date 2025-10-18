Лондон наращивает помощь Киеву: Стармер пообещал Зеленскому усиленную поддержку

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел серию дипломатических переговоров с ключевыми союзниками, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте и лидеров европейских государств, после чего состоялся его отдельный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно официальному сообщению на сайте британского правительства, эти консультации были инициированы после визита Зеленского в Белый дом к Дональду Трампу.

«После телефонного разговора с мировыми лидерами сегодня вечером премьер-министр (Стармер - ред.) провел двустороннюю беседу с... Зеленским, чтобы подчеркнуть решительную поддержку Украины со стороны Великобритании. Премьер-министр добавил, что Великобритания продолжит наращивать свою поддержку и обеспечит Украине максимально прочные позиции в преддверии зимы, оказывая постоянную гуманитарную, финансовую и военную поддержку», — говорится в заявлении.

Кроме того, в рамках диалога с европейскими партнерами стороны договорились в ближайшие дни продолжить координацию усилий по помощи Украине как на текущем этапе, так и в перспективе достижения мирного урегулирования.

