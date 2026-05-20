Более 30 предпринимателей Московской области подали заявки на компенсацию затрат на маркетплейсы

В Московской области продолжается прием заявок в рамках программы «Маркетплейсы», которая помогает малому и среднему бизнесу снизить издержки при работе на онлайн‐площадках. По информации пресс‐службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, на текущий момент участие в отборе уже подтвердили 36 предпринимателей региона.

Программа предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства возможность компенсировать часть затрат, связанных с продажей товаров через маркетплейсы. Речь идет о расходах на оплату комиссий торговых площадок, продвижение продукции и доставку товаров.

По итогам отбора комиссия может предоставить предпринимателям субсидию до 500 тыс. руб. Она покрывает до 50% понесенных затрат.

В программе участвуют 13 крупнейших маркетплейсов, среди которых OZON, Wildberries, Яндекс.Маркет и Авито.

Узнать подробности о требованиях к участникам, необходимых документах и порядке подачи заявки можно на инвестиционном портале.

