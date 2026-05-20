Предварительное голосование «Единой России» пройдет в Подмосковье на следующей неделе. Оно пройдет с 25 по 31 на сайте PG.ER.RU . Принять в нем участие смогут совершеннолетние жители.

Подмосковье стало одним из лидеров по уровню конкуренции. Так, на место в региональном парламенте претендуют 13 человек при среднем показателе по стране — 7 человек на место.

В регионе зарегистрированы более 900 кандидатов. Из них 670 планируют баллотироваться в Мособлдуму, 235 человек — в Госдуму, остальные — в муниципальные советы депутатов.

«Около 80% от общего числа зарегистрированных на предварительное голосование кандидатов — новые лица в политике: работники промышленных и сельхозпредприятий, представители бизнеса и бюджетной сферы — педагоги, врачи. Также много молодых людей, до 35 лет — таких кандидатов у нас более 20%», — рассказал секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На голосовании в качестве выборщиков зарегистрировались около 650 тыс. жителей. Регистрация продолжится до 29 мая включительно.