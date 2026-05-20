«Цель почти достигнута»: почему хейтеры требуют, чтобы Лиза Моряк переставала рожать каждый год?

В соцсетях разгорелся нешуточный спор вокруг личной жизни актрисы Лизы Моряк и ее мужа, режиссера Сарика Андреасяна, пишет Teleprogramma.org. Хейтеры обвинили звезду в том, что она «рожает каждый год», и даже ехидно заметили, что «цель уже почти достигнута», намекая на большое количество детей в семье.

Моряк не стала терпеть. В своем личном блоге она решительно опровергла все обвинения и напомнила, что их первая дочь родилась в феврале 2023 года, а вторая появилась на свет в мае 2025-го. Разница между девочками — почти два года, а не «каждый год», как утверждают недоброжелатели.

«Вообще‑то я не рожала в 2024. Я рожала в 2023, в 2025, рожу в 2026. Сарик, мне говорят, что можно прекращать рожать каждый год, чтобы я перестала быть твоей рабыней», — ответила Лиза.

Поклонники пары уже знают, что это будет мальчик — о таком сюрпризе супруги объявили на недавней гендер-пати.

Напомним, что Моряк — вторая жена Андреасяна. Они поженились в 2022 году. У режиссера уже есть двое сыновей от первого брака. Сама актриса, несмотря на беременность, активно снимается в кино, и даже сыграет роль Элен Курагиной в новой экранизации «Войны и мира».