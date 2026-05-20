Лесничие Московской области провели экологическую акцию у стен монастыря Зосимова пустынь

Сотрудники Наро‐Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» провели экологическую акцию на территории Троице‐Одигитриевского ставропигиального женского монастыря Зосимова пустынь. Совместно с садовниками обители они высадили 50 саженцев ивы вдоль монастырского забора. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

Выбранные для озеленения крупномерные ивы с закрытой корневой системой обладают высокой приживаемостью — это позволит им быстро адаптироваться к новым условиям. В перспективе новые насаждения сформируют живую изгородь, которая станет естественным и эстетичным оформлением территории. Уже через несколько лет деревья создадут зеленый контур вокруг монастыря, подчеркнув его архитектурный облик и органично вписавшись в окружающий ландшафт.

Акция наглядно продемонстрировала, как сотрудничество разных организаций может способствовать благоустройству и сохранению значимых мест Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.