Объявлена дата главного торжества 5 стран в Московской области

В последних числах мая, а именно 29-го числа, жителей и гостей Московской области ждут мероприятия в честь Дня Евразийского экономического союза. Привязка к этой календарной точке неслучайна: в тот же день, но в 2014 году, лидеры России, Беларуси и Казахстана скрепили подписями документ о формировании данной структуры. Соглашение обрело юридическую силу с 1 января 2015-го.

Предложение учредить такой праздник впервые прозвучало от руководителя Киргизии в 2022 году. Глава республики тогда пояснил, что торжество призвано показывать сплоченность стран «пятерки» и помогать наращиванию партнерства на выгодных для всех условиях. Остальные члены объединения, в том числе Армения, эту инициативу поддержали.

Киргизская сторона подключилась к работе союза с 12 августа 2015-го. Армения же обрела статус полноценного участника еще раньше — со 2 января того же года. На сегодняшний день ЕАЭС объединяет 5 держав. Фундаментом организации выступили Таможенный союз и Единое экономическое пространство 3 республик. Сегодня структура наделена международной правосубъектностью и считается образцом региональной экономической интеграции.

Главная задача союза сводится к обеспечению 4 свобод: товары, услуги, финансовые средства и рабочая сила должны пересекать границы без преград. Параллельно участники ЕАЭС сверяют свои курсы в ведущих отраслях хозяйства. Подобный подход, как предполагают создатели, позволит добиться неуклонного подъема национальных экономик, создать общее рыночное пространство, улучшить жизнь простых граждан и повысить устойчивость местных производств на внешних рынках.