«Запрещала присутствовать казахам на съемках?»: казахстанский бренд косметики полностью удалил рекламу с Валей Карнавал

Казахстанский косметический бренд Sen Sulu попал в эпицентр скандала: компания удалила рекламные публикации с участием блогера Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова). Причиной стала бурная негативная реакция казахстанской аудитории. Накануне пользователи соцсетей объявили бойкот торговой марке, пишет Teleprogramma.org.

Что же вызвало гнев жителей соседней республики? В обсуждениях вспомнили старые заявления некого Антона Суворкина, который работал с Карнавал на съемках клипа «Вдох-Выдох». По его словам, блогер и певица якобы требовала выгнать со съемочной площадки всех казахов. Хотя сама Валя заявила, что ничего подобного не было.

В Sen Sulu не стали игнорировать волну хейта: основатель компании Айнур Кабельдинова объяснила, что сотрудничество с Карнавал было частью стратегии по популяризации бренда. Однако реакция клиентов оказалась слишком жесткой.

«Нужно опираться не только на аналитику, но и на эмоции и мнение сообщества», — признала Кабельдинова.

Рекламу туши с блогером оперативно убрали из всех соцсетей.

Сама Валя Карнавал не осталась в стороне. Она назвала информацию вокруг нее сплетнями и подчеркнула, что относится с любовью к народу Казахстана.

