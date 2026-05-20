Пугачеву с тростью засняли в Лимасоле

Народная артистка СССР Алла Пугачева снова попала в объектив случайного прохожего: на этот раз Примадонну засняли во время прогулки по Лимасолу, пишет Super.ru. Артистку, которая все чаще появляется на улицах столицы Кипра с тростью, встретил местный блогер.

Фото: [ соцсети ]

Мужчина занимался спортом, когда заметил легендарную певицу. Он не растерялся и подошел поговорить. Блогер признался, что давно мечтал увидеть Пугачеву. Разговор получился коротким, но теплым.

Звезда спросила, чем занимается молодой человек, а затем ответила на его вопрос о правильном питании.

«Что советуете есть по утрам?» — поинтересовался блогер.

«Гречневую кашу», — посоветовала Алла Борисовна.

Но на этом встреча не закончилась. Мужчина попросил автограф для своей подруги. Пугачева спросила имя девушки, а затем взяла ручку и... нарисовала ее портрет! Под изображением певица расписалась.

В соцсетях он поделился видео и написал: «Благодарю за доброту и внимание». Некоторые подписчики выразили недовольство: мол, снимали тайком и с не самого удачного ракурса. Но большинство поклонников обрадовались, что Примадонна в хорошем настроении и продолжает общаться с людьми.

