В Подмосковье пройдет первый гравийный велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race

В воскресенье, 31 мая, в парке Малевича в Одинцовском округе пройдет первый велозаезд серии Gran Fondo Gravel Race, гревел сочетает элементы шоссейного велоспорта и маунтинбайка. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками могут стать как взрослые, так и дети, им предложат соответствующие дистанции. Им потребуются исправный велосипед, шлем, медицинская справка, подписанный дисклеймер (согласие родителей для несовершеннолетних), для гонки на 80 км — спортивная страховка.

Gran Fondo Russia — серия любительских шоссейных велозаездов, в новом сезоне запланированы четыре старта серии. Заезды примут Волоколамск (7 июня), Можайск (д. Бородино, 14 июня) и Руза (20 сентября), их проведут в рамках государственной программы «Спорт России». Узнать другие подробности можно сайте Gran Fondo Russia.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+