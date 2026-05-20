В подмосковной Балашихе снесут аварийный жилой дом

В микрорайоне Ольгино на улице Жилгородок в городском округе Балашиха демонтируют аварийный жилой дом № 55 1949 года постройки, его площадь составляет около 530 км. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный, деревянный дом со временем утратил прочностные и эксплуатационные характеристики строительных конструкций. В связи с этим в рамках муниципальной адресной программы по развитию застроенной территории в границах центральной части микрорайона были расселены граждане из 14 жилых помещений.

После этого строение включили в перечень объектов для ликвидации, работы уже стартовали. Их планируют завершить до конца мая 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.