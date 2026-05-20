Десять кабанов против деревни: дикие животные пытаются проникнуть в дома жителей Богородского округа

Вот уже два месяца обитатели одной из деревень Богородского округа пытаются отстоять свои приусадебные участки. Силы явно неравны: дикие свиньи, напрочь утратившие всякую боязнь человека, систематически наведываются в частные владения. Лесные гости вытаптывают и поедают посевы, а заодно держат в страхе все местное население, сообщил REGIONS.

По словам деревенских жителей, с приходом весеннего тепла набеги лесных гостей приобрели систематический характер. Предположительно, в этих вылазках задействовано примерно десять животных.

«Не успеем посадить картошку, как грядки оказываются перекопаны. Позже выяснилось, что это дело рук, а точнее, пятачков незваных гостей», — делится местная жительница Татьяна.

Очевидцы рассказывают, что дикие свиньи совершенно утратили страх перед человеком. Они без стеснения разгуливают по деревенским улицам и заглядывают на участки, прилегающие к домам. Положение усугубляет тот факт, что лесные звери способны проявлять агрессию. Известен случай, когда один крупный кабан попытался пробраться внутрь жилого строения.

В местной администрации подтвердили: проблема не нова, о ней известно. Сейчас власти ищут способы защитить поселок от нашествия диких обитателей, но так, чтобы не нарушить действующее природоохранное законодательство.

