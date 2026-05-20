В Щелково наполовину завершили капремонт школы

В селе Трубино городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт средней школы № 28, строительная готовность объекта составляет более 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», которая входит в национальный проект «Молодежь и дети». В них задействованы более 45 рабочих. Они ведут монтаж СМЛ панелей, электромонтажные работы, кладку вентиляционных шахт на кровле, монтаж вентилируемого фасада, установку пожарных лестниц.

Площадь объекта составляет более 2,9 тыс. кв. м. В нем утеплят и обновят кровлю и фасады, проведут внутреннюю отделку помещений, заменят все инженерные сети, обустроят входные группы и не только. Ремонт завершат к августу 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.