Как ветеран СВО из Подмосковья Вадим Свистунов вошел в команду управленцев страны

После участия в специальной военной операции, тяжелого ранения и долгой реабилитации житель Ленинского округа Вадим Свистунов мог бы выбрать спокойную жизнь. Но останавливаться он не привык. Пройдя обучение по программе «Герои Подмосковья», сегодня он работает в одном из федеральных министерств и продолжает служить стране уже на гражданском направлении, пишет REGIONS.

С детства Вадим мечтал о военной службе: занимался спортом, интересовался историей, особенно военными событиями, читал книги о защитниках Родины. После школы поступил в Санкт-Петербургский военно-морской институт и готовился стать подводником. Однако за несколько месяцев до выпуска травма изменила планы. Он перевелся в Московский государственный технологический университет приборостроения и информатики, где получил профессию инженера-технолога.

В гражданской сфере Свистунов прошел путь от слесаря-сборщика до ведущего инженера аварийно-профилактической группы, позже работал в оперативном управлении сетью. Этот опыт пригодился ему осенью 2022 года, когда после объявления частичной мобилизации он добровольно пришел в военкомат и вскоре оказался на передовой.

В составе мотострелковой роты Вадим отвечал за работу станции радиолокационной разведки и борьбы. Ему не раз приходилось выполнять задачи под угрозой ударов беспилотников. Во время одного из обстрелов машина, где находился Свистунов, попала под удар. Несмотря на тяжелейшее ранение, боец продолжал выполнять задачу до конца. Благодаря его действиям удалось избежать потерь среди личного состава. За отвагу и героизм Вадим Свистунов был награжден орденом Мужества.

О кадровой программе «Время героев» он узнал в госпитале. После отбора вошел в первый поток проекта, а затем продолжил обучение в региональной программе «Герои Подмосковья». Стажировку проходил в администрации Ленинского округа под наставничеством главы муниципалитета Станислава Каторова.

Особый интерес у Вадима вызвал проект «Непрерывная образовательная вертикаль от детского сада к производству». По его мнению, современное образование должно не догонять время, а опережать его, помогая детям становиться ответственными и самостоятельными.

Сегодня Свистунов продолжает учиться — в этом году он поступает в МГТУ имени Баумана. Кроме того, ветеран регулярно проводит уроки мужества для школьников и молодежи Подмосковья, рассказывая о цене мира и ответственности перед Родиной.