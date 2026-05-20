Дважды остановилось сердце, дважды забилось снова: врачи скорой в Балашихе «воскресили» пациента по дороге в больницу

Ранним утром на Балашихинскую подстанцию скорой помощи поступил вызов. У 42-летнего мужчины внезапно заболело сердце. Как отмечают медики, именно в это время суток инфаркты фиксируются чаще всего. На выезд отправилась бригада в составе врача Ольги Морозовой, фельдшера Елены Суздалкиной и водителя Владимира Колмакова, сообщил REGIONS.

Прибыв на место, специалисты обнаружили пациента, который жаловался на жгучие боли в области эпигастрия (верхней части живота под ребрами) с иррадиацией в грудную клетку, а также на затрудненное дыхание. Мужчина признался, что сердечный приступ случился с ним впервые в жизни. Снятая электрокардиограмма подтвердила худшие опасения: острый инфаркт миокарда. Экстренную помощь оказали оперативно, но во время переноса пациента на носилках в машину скорой он внезапно потерял сознание.

«Началось все в три часа ночи, такое со мной впервые!» — утверждал напуганный своим состоянием мужчина.

В пути следования состояние мужчины оставалось тяжелым. Врачам пришлось проводить реанимацию прямо в карете скорой помощи. Сердце пациента остановилось — наступила клиническая смерть. Однако слаженные действия бригады позволили запустить его снова.

После стабилизации пациента быстро и аккуратно доставили в Центральную городскую клиническую больницу Реутова. Но буквально за секунду до передачи медикам стационара у мужчины снова произошла остановка сердца — второй обратимый этап умирания. Прямо в машине врач и фельдшер незамедлительно возобновили реанимационные действия. К ним присоединилась и бригада реаниматологов больницы, которая уже ждала пациента.

«Пульс на сонной артерии отсутствовал, дыхания не было. На ЭКГ-мониторе — фибрилляция желудочков. Медики зафиксировали клиническую смерть. Они тут же начали реанимационные мероприятия. Сердечно-легочная реанимация длилась в течение минуты. И жизнь вернулась!» — рассказали в пресс-службе «Скорой помощи».

Комплекс реанимационных мероприятий сработал и в этот раз. Сердце забилось вновь. Пациента незамедлительно передали врачам отделения анестезиологии и реанимации для дальнейшего оказания помощи.

Сейчас мужчина уже выписан из стационара и проходит восстановительный период дома. Своим спасением он обязан профессионализму и самоотверженности бригады скорой помощи и реаниматологов больницы.

