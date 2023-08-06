Лондон подозревает Китай в слежке за британцами с помощью электромобилей

Чиновники Соединенного Королевства подозревают китайское правительство в слежке за британцами через электромобили, поставленные в Британию из Китая. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Издание отмечает, что рост количества китайских электромобилей в Великобритании вызван грядущим запретом на бензиновые и дизельные автомобили. Журналисты прогнозируют, что в это время китайские электромобили будут доминировать на английском рынке ввиду своей низкой стоимости.

Источники издания обеспокоены тем, что технологии китайских электрокаров могут собирать информацию о британцах, даже если они будут выключены.

В издании также отметили, что подобные опасения только растут на фоне быстрого роста количества автомобилей из КНР на рынке Великобритании.