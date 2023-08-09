Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ об автоперевозках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о международных автоперевозках с РФ. Этот проект станет основой для переговоров и подписания. Об этом сообщается на опубликованном правовом портале.

В указе говорится об одобрении соглашения между РБ и РФ о международных автомобильных перевозках. Белорусское Минтранспорта уполномочено проводить переговоры касательно проекта и вносить в него изменения, не несущие принципиального характера. Ведомство также наделили правом подписать соглашение при наличии договоренности.

Посол РБ в РФ Дмитрий Крутой ранее сообщал изданию РИА Новости, что стороны договорились о реализации плана по либерализации перевозок в третьи страны с 2024 года. Он сообщил, что с того же года будут отменены соглашения с Сербией и балканскими странами, а с 2030 года – и со всеми странами, включая Европу и Соединенное Королевство.