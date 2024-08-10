Лукашенко поручил усилить войска Белоруссии на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить позиции белорусских военных на приграничных с Украиной территориях.

О соответствующем указании главы республики проинформировал министр обороны страны Виктор Хренин, сообщило РБК.

По словам главы оборонного ведомства, по направлению к Гомельскому и Мозырскому районам выдвинулись воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в которые входят реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».

Указанные районы располагаются на юго-востоке Белоруссии рядом с Сумской областью Украины и Брянской областью России.

Ранее Лукашенко сообщил, что белорусская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила несколько воздушных целей. По предварительной информации, объектами являлись украинские ударные беспилотники. Глава Белоруссии обвинил Киев в провокации и нарушении договоренностей.

Также ранее Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии вслед за Россией ввел на границе с Украиной режим контртеррористической операции (КТО).