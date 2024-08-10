Белоруссия вслед за РФ экстренно вводит на границе с Украиной режим КТО

Минск пошел на беспрецедентные меры по усилению безопасности своих приграничных с Украиной территорий. Как проинформировало КГБ Белоруссии в соцсетях, на границе с воюющим сопредельным государством вводится режим контртеррористической операции. Поводом к тому стало недавнее нападение ВСУ на территорию Курской области РФ.

Напомним, поздно вечером в пятницу, 9 августа, на фоне угроз со стороны ВСУ, сразу в трех российских регионах, граничащих с Украиной, был введен режим КТО. В Национальном антитеррористическом комитете подчеркнули, данные меры связаны с тем, что киевский преступный режим предпринял, по сути, беспрецедентную попытку дестабилизировать обстановку в ряде приграничных российских регионов.

«Жителям приграничного региона стоит сохранять спокойствие и выполнять требования представителей силовых структур», — добавили в КГБ Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с гражданами страны заявил, что Минску есть чем ответить на любые попытки недоброжелателей развязать военные действия на территории республики.