Лукашенко рассказал о лазере, сжигающем дроны за 2 км

Глава государства также выразил желание лично ознакомиться с перспективной отечественной разработкой — мощным лазером, способным уничтожать дрон на дистанции до двух километров. Видео с мероприятия опубликовал телеканал ОНТ.

«Ни одна страна не может бороться на 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник», — заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что проблема защиты от БПЛА сегодня стоит перед всеми государствами особенно остро. Он отметил, что ключевые вопросы — как своевременно обнаружить беспилотник и какими средствами его лучше поражать: спаренными пулеметными установками или одиночными пулеметами. Лукашенко добавил, что современные дроны уже научились обходить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом он не стал раскрывать детали новой лазерной разработки.

