Лукашенко рассказал о поручении наладить диалог между Польшей и Белоруссией

Он дал такое задание премьер-министру республики. Тот должен произвести попытки найти хоть какой-то общий язык с Варшавой.

Белорусский лидер считает, что с любыми соседями всегда надо пытаться искать точки соприкосновения.

«И с поляками надо разговаривать. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога», - указал он.

Слова Александра Лукашенко привело агентство Белта. Он добавил, что поручение о диалоге премьер-министру дано, и, если польское правительство захочет общаться, то Беларусь попытается выстроить с ним свой диалог.