Лукашенко: США добиваются взаимного уничтожения между русскими и украинцами

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что США намерены добиться взаимного уничтожения между русскими и украинцами. Таким мнением он поделился в интервью телеканалу «Россия-1».

Лукашенко отметил, что такое отношение со стороны Вашингтона является ненормальным. Его цитирует госагентство «Белта».

«Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: «Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут». Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения», — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко рассказал об ответе Беларуси на агрессивные действия против республики. Он отметил, что между Белоруссией и Россией есть договор, согласно которому российские войска вводят свои подразделения и начинают совместное противостояние врагу.

Накануне председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности и обороне, депутат парламента Белоруссии Геннадий Лепешко заявил, что Украина пытается втянуть республику в конфликт.