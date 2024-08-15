Депутат Лепешко: Украина пытается втянуть Беларусь в военный конфликт

Председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по безопасности и обороне, депутат парламента Белоруссии Геннадий Лепешко высказал мнение, что недавний инцидент с запуском украинского БПЛА на территорию Республики — это очередная попытка киевского режима спровоцировать Минск на участие в военных действиях, сообщил ridus.ru.

Парламентарий считает, что Украина намеревалась проверить, как Республика выполняет Договор коллективной безопасности. В документе указано, что Белоруссия и Россия имеют общее ПВО и в случае воздушной угрозы действуют сообща.

«Мы выполняем свою задачу — мы не даем с западных границ идти тем, кто хочет нанести это поражение Вооруженным Силам Российской Федерации», — заявил в беседе с «Ридусом» Геннадий Лепешко.

Украина убедилась в эффективной работе систем противоздушной обороны. Киевский режим неоднократно пытался втянуть Республику «в непонятные передрязги». Однако Минобороны действуют исключительно в рамках заключенных с Россией договоренностей.

Напомним, что над территорией Белоруссии было сбито несколько объектов, которые нарушили воздушное пространство. Эксперты собирали обломки, чтобы определить вид неопознанных предметов. Установлено, что БПЛА были запущены с украинской территории.

Ранее сообщалось, что по указу белорусского президента Лукашенко танкистов направили к границе с Украиной.