Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США и их сателлиты разрушают систему глобальной безопасности.

Об этом белорусский лидер заявил во время выступления на международном антифашистском конгрессе, который проходит 18 августа в Минске. По мнению Лукашенко, Штаты намеренно переписывают историю Второй мировой войны, обвиняя СССР. В Европе, по словам Лукашенко, принимаются документы, оправдывающие националистов. Слова президента республики приводят РИА Новости.

«На наших глазах Соединенные Штаты Америки и их сателлиты, пытаясь сохранить мировую гегемонию и затормозить развитие стран, которых они считают своими конкурентами, разрушают систему глобальной безопасности, тиражируют цветные революции и вооруженные конфликты на всех континентах, грубо вмешиваясь в дела независимых государств», – заявил Лукашенко.

В пример белорусский лидер привел происходящее на Украине. Он отметил, что украинцы готовы воевать за интересы США.

Также Лукашенко подчеркнул, что белорусский народ выступает за мир, равноправие и диалог. Он призвал не поддерживать нацизм и фашизм.

Объявляя о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин к главным ее целям отнес демилитаризацию, денацификацию Украины, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

В последствии территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью России в результате сентябрьских референдумов.

Путин неоднократно называл режим на Украине неонацистским. Президент России подчеркивал, что в стране восхваляют Адольфа Гитлера и поощряют националистические традиции и возрождение фашизма.