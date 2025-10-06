Лукашенко запретил ценам в Белоруссии расти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о запрете роста цен на товары и услуги в республике. Об этом он объявил на совещании с представителями экономического блока правительства.

Глава государства подчеркнул, что повышение цен может быть разрешено только в исключительных случаях по индивидуальным решениям министра антимонопольного регулирования и торговли либо председателей областных исполнительных комитетов.

«С 6-го числа запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается», — сказал Лукашенко.

Он также предостерег бухгалтеров о проведении «расчетов» и «перерасчетов» задним числом. Белорусский лидер заверил, что принятые меры не приведут к возникновению товарного дефицита, а на прилавках магазинов сохранится качественная продукция в достаточном ассортименте.

Резкое ухудшение экономических показателей в Белоруссии наблюдается с марта 2025 года. Уровень инфляции к июлю достиг 17%, а валовой внутренний продукт (ВВП) за период с января по июль сократился на 5,2%.

По данным аналитиков, основной причиной спада экономики стало нарушение международных логистических цепочек. Для поддержки белорусской экономики РФ планирует выделить $1,5 млрд на программы импортозамещения.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии предложил одной из стран Евросоюза восстановить отношения.