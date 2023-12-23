Нынешней ситуации на Украине и Владимиру Зеленскому в качестве главы этого государства положат конец коррумпированные украинские офицеры. Соответствующее заявление сделал американский полковник Дуглас Макгрегор в своих социальных сетях .

В своем посте он заявил, что все украинские офицеры являются коррумпированными. Тем не менее по словам Макгрегора, даже они уже ощущают накал страстей и желают положить ему конец.

Эксперт выразил мнение, что данная ситуация вызвана тем, что украинский президент неустанно повышает градус недовольства среди своих же военных, из-за чего рискует разделить судьбу Бенито Муссолини. Полковник отметил, что Зеленский становится крайне непопулярной фигурой в своей же стране, вызывая ненависть среди высокопоставленных военных собственных ВС.