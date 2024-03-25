Макрон назвал виновных в теракте в России

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил о том, кто может стоять за терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 25 марта.

По словам президента Франции, это та же организация, что стоит и за попытками устроить теракт и на территории Франции – то есть, ИГИЛ*. Макрон заявил, что в стране уже был повышен уровень террористической угрозы до максимума – решение было обусловлено происходящим и в самой Франции, и произошедшим в России.

При этом, напомним, что четыре террориста, которые передвигались на «Рено» в сторону границы с Украиной и были задержаны под Брянском, действовали по заказу кураторов и пытались пересечь границу, так как им обещали беспрепятственный выезд.

* Запрещенная в России террористическая организация.