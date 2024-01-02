Макрон опозорил Францию во время новогоднего обращения

Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», обратил внимание на странную деталь во время обращения Эммануэля Макрона. Президент появился при параде в новогоднем поздравлении на фоне зелени и флагов. Вот только триколора Франции среди них не было.

«Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!», — высказался политик.

В Сети с Филиппо согласились многие французы. Они пришли к выводу, что Макрон позорит страну и таким образом показывает свое истинное отношение к государству. На фоне лучше всего было видно флаг Евросоюза.

В прежних обращениях Макрона таких деталей не замечали: обычно возле политика развевался флаг Франции. По какой причине сейчас традицию изменили, неизвестно.