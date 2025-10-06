Макрон теряет поддержку: за его уход высказались более 70% граждан

Большинство граждан Франции считают, что президент Эмманюэль Макрон должен досрочно покинуть пост на фоне усиливающегося политического кризиса. Об этом свидетельствуют данные нескольких опросов, опубликованных французскими СМИ, узнали в ТАСС .

Согласно исследованию компании Toluna-Harris Interactive, 73% французов поддержали бы решение Макрона сложить полномочия. При этом 76% участников считают его главным виновником текущей политической нестабильности, приведшей к отставке премьер-министра Себастьена Лекорню. Как отмечает RTL, французы ранее также возлагали ответственность за кризисы, сопровождавшие уход предыдущих глав правительства, на самого президента.

Аналогичные результаты показали и другие исследования. По данным IFOP для телеканала LCI, за отставку президента высказались 62% опрошенных. В опросах Elabe для BFMTV и Odoxa-BackBone Consulting для Le Figaro этот показатель составил 51% и 70% соответственно. Во всех случаях опрашивалось около тысячи респондентов старше 18 лет.

Часть граждан также поддержала идею роспуска Национального собрания и проведения досрочных парламентских выборов. По данным IFOP, за этот вариант высказались 66% французов, причем более половины — 53% — уверены, что Макрон примет такое решение в ближайшие месяцы. В опросах Odoxa-BackBone Consulting и Elabe идею роспуска парламента поддержали 60% и 42% участников соответственно.

Премьер Себастьен Лекорню подал в отставку после критики со стороны оппозиции. На следующий день после формирования обновленного кабинета министров, где большинство постов сохранили прежние министры, Макрон поручил премьеру провести новые консультации с партиями и пообещал «взять на себя ответственность» за дальнейшие шаги, если компромисс не будет найден.

