Макрон теряет поддержку: за его уход высказались более 70% граждан
Опрос: большинство французов выступают за досрочную отставку Макрона
Большинство граждан Франции считают, что президент Эмманюэль Макрон должен досрочно покинуть пост на фоне усиливающегося политического кризиса. Об этом свидетельствуют данные нескольких опросов, опубликованных французскими СМИ, узнали в ТАСС.
Согласно исследованию компании Toluna-Harris Interactive, 73% французов поддержали бы решение Макрона сложить полномочия. При этом 76% участников считают его главным виновником текущей политической нестабильности, приведшей к отставке премьер-министра Себастьена Лекорню. Как отмечает RTL, французы ранее также возлагали ответственность за кризисы, сопровождавшие уход предыдущих глав правительства, на самого президента.
Аналогичные результаты показали и другие исследования. По данным IFOP для телеканала LCI, за отставку президента высказались 62% опрошенных. В опросах Elabe для BFMTV и Odoxa-BackBone Consulting для Le Figaro этот показатель составил 51% и 70% соответственно. Во всех случаях опрашивалось около тысячи респондентов старше 18 лет.
Часть граждан также поддержала идею роспуска Национального собрания и проведения досрочных парламентских выборов. По данным IFOP, за этот вариант высказались 66% французов, причем более половины — 53% — уверены, что Макрон примет такое решение в ближайшие месяцы. В опросах Odoxa-BackBone Consulting и Elabe идею роспуска парламента поддержали 60% и 42% участников соответственно.
Премьер Себастьен Лекорню подал в отставку после критики со стороны оппозиции. На следующий день после формирования обновленного кабинета министров, где большинство постов сохранили прежние министры, Макрон поручил премьеру провести новые консультации с партиями и пообещал «взять на себя ответственность» за дальнейшие шаги, если компромисс не будет найден.
