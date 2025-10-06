Правительство Словакии впервые при Фицо одобрило военную помощь Украине

Словакия впервые с приходом к власти премьера Роберта Фицо одобрила для Украины военную помощь. Речь идет о четырнадцатом по счету пакете поддержки. Об этом сообщает украинское СМИ.

Правительство Словакии приняло решение о передаче Киеву нового пакета военной помощи, что стало первым подобным шагом с момента назначения Роберта Фицо на пост премьер-министра. Министр обороны республики Роберт Калиняк заявил о подписании соответствующего меморандума.

Четырнадцатый пакет поддержки будет включать инженерное имущество и средства для противоминной деятельности. Глава словацкого оборонного ведомства подчеркнул важность этого шага для укрепления обороноспособности Украины. Документ скрепили подписями Калиняк и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

